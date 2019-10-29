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ул. Слободская, д.63
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 17:00
+375 (29) 919-67-47
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Сервисный центр в
Минске

Ремонт вашего гаджета в течение дня
с бесплатной диагностикой и гарантией от 4-х до 6-ти месяцев.
Заполните форму и получите скидку 10% на любой вид ремонта.
  • ЧЕСТНАЯ ГАРАНТИЯ от 4 до 6 месяцев
  • БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЗОВ курьера и доставка
  • Ремонт в КОРОТКИЕ СРОКИ
  • ул. Слободская, д.63

Как мы работаем?

Как мы работаем? Заявка на ремонт
Позвоните нам или оставьте заявку на сайте
Как мы работаем? Прием устройства
Вы привозите устройство к нам, либо мы отправляем к вам бесплатного курьера
Как мы работаем? Бесплатная диагностика
Мы проводим бесплатную диагностику устройства и оцениваем стоимость работы
Как мы работаем? Согласование стоимости
Наш мастер согласовывает стоимость, приступает к ремонту и назначает сроки его завершения
Как мы работаем? Проверка устройства и оплата
По завершению работы наш менеджер свяжется с Вами и вы заберете свое устройство

Подарки нашим клиентам

  • Гидрогелевая плёнка - при ремонте от 50 рублей
  • Защитное стекло - при ремонте от 80 рублей
  • Кабель питания - при ремонте от 100 рублей
  • Либо дополнительная скидка 10%

более 12 лет опыта работы

Гарантия на
услуги от 4 до 6
месяцев
Ремонтируем 98%
сложных поломок
Выдаем замену телефона НА ВРЕМЯ РЕМОНТА
70% клиентов по рекомендации

Отзывы

Что говорят о нас клиенты?

Lilu Tag Lilu Tag

Спасибо, быстро и качественно заменили убитый экран, телефон отлично работает) Спасибо ребятам

Анна Кириенкова Анна Кириенкова

Сделали всё качественно ,спасибо )

Антон Хамидулин Антон Хамидулин

Спасибо все хорошо,да и защитное стекло в тему поменяли,это приятно и неожиданно.

Наташа Бергер Наташа Бергер

Все отлично сделали, хорошая цена

Женя Сосновский Женя Сосновский

Обращался к ребятам за помощью, проконсультировали, оперативно решили проблему! Главное-цена!)

Александр Боровицкий Александр Боровицкий

Нужна была замена провода в клавиатуре — только сдал, через час звонок — уже готово! Здорово, спасибо за сервис, рекомендую!

Виктория Петрик Виктория Петрик

Спасибо большое за ремонт цифрового фотоаппарата

Больше отзывов

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Защитное стекло
в подарок при замене стекла
Скидка студентам - 10%
Скидка
пенсионерам - 10%
При повторном обращении - 5%

Часто задаваемые вопросы

Топ-10 популярных вопросов

  • Как быстро отремонтируете?

    По предварительной записи ремонт обычно занимает не более часа, за исключением сложных ремонтов, сроки которых могут затягиваться до нескольких дней. Никакой доплаты за срочность нет.

  • Вы даёте гарантию?

    Да, мы даем официальную гарантию от 4 до 6 месяцев на все виды работ и на установленные запчасти. Наши клиенты могут быть спокойны.

  • Сколько стоит диагностика?

    Диагностика в нашем сервисном центре абсолютно бесплатная, если Вы ремонтируете у нас, в противном случае диагностика оплачивается по прейскуранту.

  • Цена не увеличится?

    Мы работаем честно, поэтому стоимость ремонта остаётся неизменной, за исключением случаев, когда в процессе диагностики выявляются новые дефекты, о которых мы обязательно Вас уведомим и будем исправлять только после Вашего согласия.

  • Информация в телефоне

    При ремонте телефона все данные останутся нетронутыми, за них можно не переживать. Если потребуется сделать полный сброс или прошивку телефона, мы Вас уведомим, и, при необходимости, сделаем резервную копию памяти телефона.

  • Запчасти оригинальные?

    В ремонте мы используем только оригинальные запчасти, или, при отсутствии оригиналов, аналоги самого высокого качества, характеристики которых максимально соответствуют оригиналу.

  • Можно забрать в другой день?

    Отремонтированный телефон можно забрать как сразу после ремонта, так и в любое другое удобное время (через день, неделю и т. д.). За хранение телефона платить ничего не нужно.

  • Сколько стоит выезд?

    Выезд и доставка устройства абсолютно бесплатна при сумме ремонта от 90 BYN. Если сумма ремонта ниже, то стоимость выезда – 7 BYN, стоимость доставки отремонтированного устройства – 7 BYN.

  • Можно оплатить картой?

    Оплатить ремонт можно как наличными, так и банковской картой. Если в работе терминала будут сбои, менеджер Вас заранее предупредит.

  • Может ли забрать телефон другой?

    Если не получается забрать телефон лично, за Вас это могут сделать родственники/друзья/знакомые. Просто предупредите нас об этом по телефону и передайте им приемную квитанцию.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН МИНСКА
Наш адрес:
ул. Слободская, д.63
(ст.м. Малиновка)
Время работы:
Пн-Пт 9:00 - 19:00
Сб 10:00 - 17:00
Телефоны:
+375299196747

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