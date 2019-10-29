Как быстро отремонтируете? По предварительной записи ремонт обычно занимает не более часа, за исключением сложных ремонтов, сроки которых могут затягиваться до нескольких дней. Никакой доплаты за срочность нет.

Вы даёте гарантию? Да, мы даем официальную гарантию от 4 до 6 месяцев на все виды работ и на установленные запчасти. Наши клиенты могут быть спокойны.

Сколько стоит диагностика? Диагностика в нашем сервисном центре абсолютно бесплатная, если Вы ремонтируете у нас, в противном случае диагностика оплачивается по прейскуранту.

Цена не увеличится? Мы работаем честно, поэтому стоимость ремонта остаётся неизменной, за исключением случаев, когда в процессе диагностики выявляются новые дефекты, о которых мы обязательно Вас уведомим и будем исправлять только после Вашего согласия.