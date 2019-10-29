Спасибо, быстро и качественно заменили убитый экран, телефон отлично работает) Спасибо ребятам
Сделали всё качественно ,спасибо )
Спасибо все хорошо,да и защитное стекло в тему поменяли,это приятно и неожиданно.
Все отлично сделали, хорошая цена
Обращался к ребятам за помощью, проконсультировали, оперативно решили проблему! Главное-цена!)
Нужна была замена провода в клавиатуре — только сдал, через час звонок — уже готово! Здорово, спасибо за сервис, рекомендую!
Спасибо большое за ремонт цифрового фотоаппарата
По предварительной записи ремонт обычно занимает не более часа, за исключением сложных ремонтов, сроки которых могут затягиваться до нескольких дней. Никакой доплаты за срочность нет.
Да, мы даем официальную гарантию от 4 до 6 месяцев на все виды работ и на установленные запчасти. Наши клиенты могут быть спокойны.
Диагностика в нашем сервисном центре абсолютно бесплатная, если Вы ремонтируете у нас, в противном случае диагностика оплачивается по прейскуранту.
Мы работаем честно, поэтому стоимость ремонта остаётся неизменной, за исключением случаев, когда в процессе диагностики выявляются новые дефекты, о которых мы обязательно Вас уведомим и будем исправлять только после Вашего согласия.
При ремонте телефона все данные останутся нетронутыми, за них можно не переживать. Если потребуется сделать полный сброс или прошивку телефона, мы Вас уведомим, и, при необходимости, сделаем резервную копию памяти телефона.
В ремонте мы используем только оригинальные запчасти, или, при отсутствии оригиналов, аналоги самого высокого качества, характеристики которых максимально соответствуют оригиналу.
Отремонтированный телефон можно забрать как сразу после ремонта, так и в любое другое удобное время (через день, неделю и т. д.). За хранение телефона платить ничего не нужно.
Выезд и доставка устройства абсолютно бесплатна при сумме ремонта от 90 BYN. Если сумма ремонта ниже, то стоимость выезда – 7 BYN, стоимость доставки отремонтированного устройства – 7 BYN.
Оплатить ремонт можно как наличными, так и банковской картой. Если в работе терминала будут сбои, менеджер Вас заранее предупредит.
Если не получается забрать телефон лично, за Вас это могут сделать родственники/друзья/знакомые. Просто предупредите нас об этом по телефону и передайте им приемную квитанцию.